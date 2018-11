Жители Львова перестанут мерзнуть: в квартиры возвращают тепло

Во Львове с завтрашнего утра теплоснабжающие предприятия начнут процесс восстановления подачи отопления.

"В соответствии с нормативными документами, отопительный сезон для населения начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет + 8 ° C. Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 8 ноября температура днем + 10 ° C, а ночью 4 ° C, то есть среднесуточная температура будет + 7 ° C", – сообщают в мэрии Львова.

Поэтому было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября.

Напомним, отопительный сезон для бюджетных встал во Львове начался 10 октября на основе писем обращений от руководителей учреждений. А отопительный сезон для населения начался 22 октября. Но в связи с повышением температуры воздуха, 29 октября было приостановлено отопительный сезон для населения.

Как заявлял главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, запасов природного газа в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

Стоит добавить, что Украина уже более 1000 дней живет без газа из России. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.