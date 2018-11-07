Жители Львова перестанут мерзнуть: в квартиры возвращают тепло

Сегодня, 18:44

Согласно прогнозу синоптиков, с завтрашенго дня среднесуточная температура будет не выше  + 7 ° C  

Фото: finance.tut.by
Фото: finance.tut.by

Во Львове с завтрашнего утра теплоснабжающие предприятия начнут процесс восстановления подачи отопления.

"В соответствии с нормативными документами, отопительный сезон для населения начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет + 8 ° C. Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 8 ноября температура днем + 10 ° C, а ночью 4 ° C, то есть среднесуточная температура будет + 7 ° C", – сообщают в мэрии Львова.

Поэтому было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября.

Напомним, отопительный сезон для бюджетных встал во Львове начался 10 октября на основе писем обращений от руководителей учреждений. А отопительный сезон для населения начался 22 октября. Но в  связи с повышением температуры воздуха, 29 октября было приостановлено отопительный сезон для населения.

Как заявлял главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, запасов природного газа в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

Стоит добавить, что Украина уже более 1000 дней живет без газа из России. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза. 
температура, тепло, Львов, квартиры

Вы сейчас просматриваете новость "Жители Львова перестанут мерзнуть: в квартиры возвращают тепло ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay

Погода в Украине испортится: синоптики дали прогноз до конца недели

Сегодня, 07:23

Из Европы в Украину идет циклон, и на смену солнечной погоде придут дожди

Одесса

Фото: pixabay.com

Отопительный сезон в Одессе: в центре - холодные батареи, а тарифы подняли

Сегодня, 06:53

Управляющие компании и ОСМД сами решают, когда батареи в квартирах перестанут быть холодными
Загрузка...

Запад

Во Львове снова планируют большую стройку: канатная дорога на Высокий Замок

Вчера, 18:03

Стоимость проектно-сметной документации и самой стройки пока не афишируется

Недвижимость

Защититься от "кота в мешке": что такое тест-драйв жилья и зачем он нужен

Вчера, 08:12

Украинцы поделились рецептом удачной аренды квартир
Загрузка...