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Жители многоэтажки Ковеля жалуются на ромов

29 июля, 01:03

Жители боятся, что суммы в платежках – вырастут у них


Моется целый табор цыган, а платить за воду будут другие. На соседей жалуются жители многоэтажки в Ковеле. В одной из квартир живет много цыган. И помыться приглашают родственников еще из трех районов Волыни. Другие жители боятся, что суммы в платежках – вырастут у них. Ведь Водоканал хочет установить на дом общий счетчик.

Объявление о том, что здесь должны установить общедомовой счетчик воды, обеспокоило жителей многоэтажки. Люди не хотят платить за большую семью цыган, поселившихся на третьем этаже.

"Взрослых двое, а детей 13. Так кажется, когда гуляют", – делится соседка.

Столько ромов насчитали соседи и пожаловались на них коммунальщикам. Ведь индивидуальные счетчики воды имеют не все, и жители таких квартир боятся больших сумм в платежках.

"Табор из трех районов. Они воду не экономят, накрутят. Кто не имеет счетчика, будет платить много", – говорит Василий Козак, житель Ковеля.

Найти целый табор цыган съемочной группе "Сегодня" не удалось. Во дворе гуляло две девочки. К журналистам никто из взрослых не вышел.

Часть жителей многоэтажки защищает соседей-цыган. Говорят, семья живет тихо, за детьми женщина ухаживает. Все учатся в спецучреждении.

"Они хорошие люди, общаются. Не знаю, где ее муж, но имеет 5 детей. Помогает сестра, приходит. Когда попала в больницу, пришла сестра, присмотрела за мальчиком", – говорит Галина Цюх, жительница дома.

В водоканале подтвердили: в квартире, которую снимают цыгане, прибора учета нет. Поэтому плату за использованную воду будут распределять между всеми абонентами, которые до сих пор не установили счетчики.

"Им надо проследить, даже повлиять на жителей той квартиры, чтобы установили квартирное средство учета. Сколько использовали воды, за столько будут платить", – говорит Валентина Сачик, заместитель директора Ковельводоканала.

Коммунальщики советуют не писать жалоб, а установить всем жильцам дома счетчики и убедить сделать это владельца квартиры, который сдает жилье в аренду многодетной семье цыган. Хотя признают: тем, кто не собирается экономить воду, выгодно счетчик не иметь.

"Никто не может запретить поселить и 30 человек. Его личное дело, но должен платить за воду. Выход один – установка квартирных счетчиков", – говорит Наталья Лейко, директор жилищно-коммунального предприятия.

Стоит эта процедура недорого – примерно 200 гривен. Счетчик в дальнейшем даст возможность экономить на воде и защищать владельца от лишних расходов – он не будет платить за соседей, которые не установят прибор учета.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 26 июня Кабмин установил граничные тарифы на поставки тепла и горячей воды населению. Предельный тариф на теплоснабжение составляет 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика, а на поставку горячей воды при наличии полотенцесушителей – 83,66 грн за куб. м, в случае их отсутствия – 75,74 грн за куб. м.

По словам Гройсмана, компания "Нафтогаз Украины" должна снижать стоимость газа при каждом удобном случае, чтобы уменьшить тарифы на отопление и горячую воду.


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Тег видео, вода, коммуналка, цыгане, многоэтажка, Волынь, Ковель, ромы

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Сегодня

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