Жители Тернополя отдали мошеннице полмиллиона

Молодая женщина обещала крутую технику из США и земельные участки за небольшие деньги

На Прикарпатье задержали жительницу Тернопольской области, которая находилась в международном розыске за мошенничество. Обещая людям несуществующую бытовую технику из США, дама принимала заказы вместе с 100% оплатой. С заявлениями в полицию обратилось около 20 пострадавших.

"Бизнес 28-летняя женщина устроила на "легенде" о дяде в Америке, который может покупать там качественные фотоаппараты и айпады. Стоимость планшета и фотоаппарата составляла около 3,5 тыс. гривен. Желающих приобрести иностранную технику было множество. Некоторые люди просили привезти сразу по несколько наборов цифровой техники", – сообщают в полиции.

Но товар никто не получал, а мобильный продавца неожиданно перестал отвечать. Женщину объявили в международный розыск. Но мошенница обманула еще трех жителей Тернополя, взяв деньги за оформление земельных участков в селе Била: 5 и 25 тыс. долларов, а также 46 тыс. гривен.

Работники криминальной полиции нашли подозреваемую на курорте Буковель, где мошенница пыталась устроиться на работу. Женщину задержали. В содеянном она призналась и рассказала, что скрывалась, пока были деньги, за рубежом.

Сейчас "бизнес-леди" находится в изоляторе временного содержания. Следователи объявили ей о подозрении (мошенничество) Уголовного Продолжается следствие.