Жители Закарпатья организовали бизнес на торговавле "левой" древесиной

Сегодня, 16:36

Работники лесхоза получилии  более ста тысяч гривен взятки за готовую  лесопродукцию

Во время задержания. Фото: СБУ
Во время задержания. Фото: СБУ

На Закарпатье разоблачили схему нелегального сбыта древесины, которую за взятки организовали работники государственного предприятия.

"Злоумышленники незаконно продавали коммерсантам готовую лесопродукцию, без оформления разрешительных документов. Оперативники афиксировали факт получения работником лесхоза 125 тыс. гривен за отпуск "левой" древесины", -  сообщает пресс-центр СБУ.

Задержали одного из фигурантов  во время получения второй части неправомерной выгоды. В ходе обысков на территории лесничества правоохранители обнаружили места хранения незаконно вырубленной древесины, объемом 500 кубометров. Стоимость найденного -  почти 750 тыс. гривен.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других причастных к сделке лиц.

Не так давно мы писали, что в Закарпатской области задержали на взятке работника пограничной службы и таможенника. Деньги полагались за беспрепятственный ввоз на территорию Украины номерных агрегатов транспортных средств без соответствующей регистрации и растаможивания.

А в  Ужгороде на взятке поймали полицейского, который пытался спасти от тюрьмы преступника. Последнему грозило лишение свободы от трех до семи лет. 

Ранее на  Волыни задержали бывшего директора ГП "Луцкий КХП №2", который подозревается в растрате зерна на сумму более 58, 81 млн. гривен.

 
Закарпатье, взятки, злоумышленники, древесина

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"Сегодня"

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