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Жители Закарпатья перекрыли трассу "Рахов – Мукачево"

Сегодня, 16:41

Люди устраивают на границе провокации в связи с установкой нового ограждения

Фото: ГПС
Жители Закарпатья перекрыли трассу "Рахов – Мукачево" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/366/1ce/5ca3661ceb7b4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/366/1ce/5ca3661ceb7b4.jpeg Запад Люди устраивают на границе провокации в связи с установкой нового ограждения

На Закарпатье в связи с благоприятными погодными условиями увеличилось число желающих незаконно пересечь границу. В связи с этим пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы с Румынией.

Так, сегодня пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать оградительный забор на линии государственной границы. Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек с требованием прекратить установку ограждения.

Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за разные правонарушение. Молодые люди пытались всячески помешать и провоцировать правоохранителей. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета п. Деловое.

В настоящее время пограничники работы продолжают и фиксируют действия граждан. Местные жители, демонстрируя протест, перекрыли автомобильную дорогу сообщением "Рахов – Мукачево". К месту происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Как мы писали ранее, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали двух аквалангистов, которые намеревались через речку Тису переправить около 3 тыс. пачек сигарет.

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Тег дорога, Закарпатье, граница, ограждение

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Сегодня

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