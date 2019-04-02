Жители Закарпатья перекрыли трассу "Рахов – Мукачево"
Люди устраивают на границе провокации в связи с установкой нового ограждения
На Закарпатье в связи с благоприятными погодными условиями увеличилось число желающих незаконно пересечь границу. В связи с этим пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы с Румынией.
Так, сегодня пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать оградительный забор на линии государственной границы. Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек с требованием прекратить установку ограждения.
Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за разные правонарушение. Молодые люди пытались всячески помешать и провоцировать правоохранителей. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета п. Деловое.
В настоящее время пограничники работы продолжают и фиксируют действия граждан. Местные жители, демонстрируя протест, перекрыли автомобильную дорогу сообщением "Рахов – Мукачево". К месту происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Напомним, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
Как мы писали ранее, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали двух аквалангистов, которые намеревались через речку Тису переправить около 3 тыс. пачек сигарет.
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