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Жительница Хмельницкого решила продать дочь в "сексуальное рабство"

Сегодня, 07:14

Теперь женщину ждет суд и уголовное наказание

/ Фото: Нацполиция

Жительница Хмельницкого решила продать дочь в "сексуальное рабство" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Теперь женщину ждет суд и уголовное наказание

В Хмельницком женщина, которая пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь для сексуальной эксплуатации, предстанет перед судом.

"В июне этого года правоохранители задокументировали факт продажи матерью своей дочери для дальнейшей сексуальной эксплуатации. 42-летняя женщина, преследуя корыстные мотивы, за 20 тыс. гривен передала свою 15-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Девочка-подросток должна предоставлять интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, и мать это никак не смущало", – сообщают в полиции.

Следует отметить,  женщину уже привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Сейчас обвинительный акт уже направлен на рассмотрение суда. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно  в Хмельницком сотрудники СБУ и копы разоблачили женщину, которая пыталась продать или "сдать в аренду" свою 15-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации. 

А в Запорожье суд приговорил к пяти годам тюремного заключения женщину, которая пыталась продать

Ранее во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Хмельницкий полицейские секс-индустрия сексуальное рабство

Источник: Сегодня

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