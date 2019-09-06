Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Жительница Хмельницкой области до смерти избила соперницу

6 сентября, 06:33

Пострадавшая умерла в больнице

В Хмельницкой области задержали женщину, которая из ревности до полусмерти избила 38-летнюю соперницу.

"В Шепетовский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что к ним ночью на "скорой" из подъезда многоэтажки доставили 38-летнюю местную жительницу с черепно-мозговой травмой", – сообщают в полиции.

Как оказалось, телесные повреждения на почве ревности потерпевшей нанесла 44-летняя жительница Шепетовки: между женщинами возникла ссора, во время которой злоумышленница начала бить потерпевшую, а затем вытолкала в коридор и сбросила по лестнице вниз.

После этого подозреваемая оставила потерпевшую умирать, а сама отправилась домой. Окровавленные вещи, заметая следы, она выбросила в мусорный бак.

В больнице у потерпевшей также диагностировали внутримозговую гематому и отек головного мозга. От полученных травм женщина скончалась.

Подозреваемую задержали. За умышленное тяжкое телесное повреждение ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

убийство ревность Хмельницкий ссора

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-мать
Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-матьЗапад
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать теракт
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать терактЗапад
Обвал дома в Дрогобыче: следствие рассматривает три версии трагедии
Обвал дома в Дрогобыче: следствие рассматривает три версии трагедииУкраина
Очередной пожар в детском лагере: есть жертвы
Очередной пожар в детском лагере: есть жертвыЗапад
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина

Новости партнеров

Loading...