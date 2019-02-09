Жительница Львовской области жестко убила своего сожителя
Женщине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет
В городе Самбор Львовской области местная жительница нанесла ножевое ранение мужчине.
"Как предварительно установила следственно-оперативная группа, 47-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла несколько ударов ножом своему 53-летнему сожителю", – сообщают в полиции.
Мужчина был доставлен в больницу с "проникающими ранениями грудной клетки и травматическим шоком". Несмотря на усилия медиков, вскоре он умер.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Злоумышленница задержана. Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что в Розовском районе Запорожской области мужчина жестоко убил военного и молодую мать.
Напомним, не так давно в городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина застрелил гражданскую жену, а после этого покончил с собой.
Ранее мы писали о том, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.
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