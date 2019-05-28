Жительница Тернополя отдала мошенникам все сбережения

Женщине позвонили, что ее сын попал в ДТП и нуждается в операции

Почти 25 тысяч гривен передала жительница Тернополя неизвестному мужчине. Потерпевшая поверила, что сын в опасности и отдала аферистам все сбережения.



Как удалось установить правоохранителям, к женщине позвонил неизвестный, который представился медработником. Мошенник рассказал, что сын пенсионерки потратил в дорожно -транспортное происшествие. По словам афериста молодой находится в тяжелом состоянии и ему необходимо сделать операцию, но за это надо заплатить.



Обеспокоенная мать согласилась и через некоторое время на ее пороге стоял незнакомец, которому она передала все сбережения, а это 120 евро, 200 долларов США и 800 гривен. Но и этого оказалось мало, поэтому она отдала еще банковскую карту, с которой в дальнейшем был снят 15 тыс. гривен. Позже, когда она связалась с сыном, то поняла, что ее обманули. По факту мошенничества полицейские открыли уголовное производство.

Ранее восемь тысяч долларов выманили мошенники у пенсионерки из Винницкой области. Ей позвонили неизвестные и представились правоохранителями, заявили, что сын сбил на машине 8-летнюю девочку.

Напомним, не так давно в Харькове неизвестные выманили у 85-летней женщины 5 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Кроме того, в Полтавской области правоохранители задержали двух женщин, которые обманули пенсионеров на более 45 тысяч гривен. Они предлагали пожилым людям обменять деньги и подкладывали им свертки с чистыми бумажками

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