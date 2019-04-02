Жительница Закарпатья научилась варить пиво: теперь ей грозит суд
Без соответствующей лицензии она изготовила более 2 тысяч литров пенного напитка
В Закарпатской области направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Мукачевского района, которая занималась незаконным изготовлением, хранением и сбытом алкогольных напитков. Об этом сообщают в прокуратуре.
В ходе досудебного расследования установлено, что женщина, незаконно, без соответствующей лицензии изготовила более 2 тыс литров пива, которое в дальнейшем незаконно реализовали в одном из известных ресторанов Мукачево.
Досудебное расследование завершено. Прокуратура области направила обвинительный акт в отношении подозреваемого в Мукачевский горрайонный суд. За содеянное, женщине грозит штраф от 51 . до 170 тысяч гривен.
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