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Жительница Закарпатья научилась варить пиво: теперь ей грозит суд

Сегодня, 19:59

Без соответствующей лицензии она изготовила более 2 тысяч литров пенного напитка

Фото: beertechdrinks.com
Жительница Закарпатья научилась варить пиво: теперь ей грозит суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/394/7d7/5ca3947d7050f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/394/7d7/5ca3947d7050f.jpg Запад Без соответствующей лицензии она изготовила более 2 тысяч литров пенного напитка

В Закарпатской области направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Мукачевского района, которая занималась незаконным изготовлением, хранением и сбытом алкогольных напитков. Об этом сообщают в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что женщина, незаконно, без соответствующей лицензии изготовила более 2 тыс литров пива, которое в дальнейшем незаконно реализовали в одном из известных ресторанов Мукачево.

Досудебное расследование завершено. Прокуратура области направила обвинительный акт в отношении подозреваемого в Мукачевский горрайонный суд. За содеянное, женщине грозит штраф от 51 . до 170 тысяч  гривен.

Напомним, в Украине планируют изменить правила торговли алкоголем. Правительство хочет отменить неактуальные нормы.

Также сообщалось, что осенью 2018 года в Украине очередной раз подорожал алкоголь. Минимальные цены повысили на все основные виды спиртного.

Кроме этого, мы писали, что в Украине ликвидировали группировку, которая поила людей стеклоочистителем.

Ранее  в Киеве обнаружили подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата.

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Тег суд, Закарпатье, алкоголь, пиво

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