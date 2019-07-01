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Жительницу Львовской области атаковала змея

1 июля, 11:55

Пострадавшую доставили в больницу

Фото: 4lapki.com

Во Львовской области – очередная жертва змеиной атаки. Так, 30 июня к спасателям поступило сообщение о том, что в Турковскую центральную районную больницу поступила женщина, 1980 года рождения. Состояние пострадавшей -  средней степени тяжести. Медики диагностировали у  жительница с. Верхнее Высоцкое Турковского района "укус змеи в области правой стопы".

"Если вы случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которое змея не прокусит", – предостерегают в ГСЧС.

Напомним, не так давно во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.Их жизни ничего не угрожает, однако специалисты говорят, что сейчас рептилии крайне активны.

Ранее в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего парня доставили в больницу.

Также мы писали, что самая опасная змея западного региона – это гадюка обыкновенная.

Также сообщалось, что в подвале одного из детских садов Полтавской области обнаружили несколько гнезд змей.

 

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Тег Львов, атака, больница, змея

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