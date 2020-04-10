Выдумала коронавирус: жительницу Волыни наказали за сплетни

Женщина рассказывала всем, что односельчанин якобы заразился COVID-19

Жительницу Волыни привлекли к административной ответственности за неправдивую информации о распространении COVID-19. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

По данным правоохранителей, женщина распространяла недостоверную информацию касательно инфицирования односельчанина коронавирусом. В частности, она говорила, что мужчина, находясь за границей, якобы заболел и намерен вернуться в деревню.

Полицейские составили на женщину протокол об административном правонарушении по ст. 173-1 (распространение ложных слухов).

Протокол был направлен в суд. Ратновский районный суд Волынской области в свою очередь признал женщину виновной, теперь за совершенное правонарушение она заплатит штраф – 170 гривен – и 420 гривен судебного сбора.

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Напомним, по состоянию на 09:30 10 апреля в стране официально подтверждено2203 случая заражения коронавирусом, 61 человек выздоровел и еще для 69 диагноз оказался смертельным.

За сутки в Украине было зафиксировано рекордных 311 новых случаев заражения.

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В свою очередь главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отправился с инспекцией в Николаевскую область, чтобы выяснить, почему там до сих пор не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID-19. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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