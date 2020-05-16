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Журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице

16 мая, 03:51

Елена Кузьмич

Медики работают в специальных костюмах

В Черновцах, где больных COVID-19 лечат окулисты и гинекологи, местные журналисты показали другую сторону борьбы с коронавируса и проникли на "передовую" – в "красную зону" Черновицкой больницы № 1, где лечат больных новой пневмонией.

Об этом сообщает телеканал ТВА.

В этом видео рассказывается об условиях лечения, истории заболевания и тяжелые моменты борьбы с Коронавирусная болезнью.

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Заметим, что инфекционное отделение в Черновицкой областной больницы является основным местом в городе, в котором лечат средних и тяжелобольных пациентов, заразившихся коронавируса.

Приходя на работу, врачи надевают специальные костюмы. Только после этого заходят в "красную" зону, где находятся больные с COVID-19. В частности, сложно врачам при лечении больных коронавирусом работать в именно в этих костюмах специальной защиты, потому что они фактически не пропускают воздух.

Ранее в Черновцах от коронавирусной инфекции вылечилась пятилетняя девочка, которая почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ.

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы Черновцы коронавирус

Источник: Сегодня

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