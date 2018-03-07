Журналисты раскрыли загадку "Прикарпатского вампира"

"Ивано-Франковск терроризирует вампир", "Прикарпатье страдает от набегов неизвестного зверя" – российские СМИ заговорили о "сенсации" на Западе Украины. Журналисты "Сегодня" внимательно изучили их материалы и выяснили, почему умершего почти сто лет назад кондуктора в прессе сделали "вампиром".

"Паника в Ивано-Франковске. Местные жители со дня на день ожидают нападения вампира", – передавали российские СМИ. Недавно, согласно сообщениям была потревожена могила "знаменитого закарпатского вурдалака", который, якобы "был расстрелян расстрелян перед войной", а затем, по данным россСМИ, "ходили разговоры, что маньяка периодически видят в разных частях города".

На видео российского телеканала – кадры одного из Ивано-Франковских кладбищ. Журналисты отправились туда вместе с краеведом Иваном Бондаревым, и нашли могилу, в которой, по версии российских пропагандистов, прячется "вурдалак".

На самом деле, здесь похоронен Ян Филип, кондуктор железной дороги, и местная пресса того времени ничего о его склонности к вампиризму не писала.

Один из героев российского сюжета – писатель Владимир Ешкилев. Он якобы подтверждает существование вурдалака. Однако, увиденным на экране сам Ешкилев был шокирован.

"Посмотрел эту бредятину. На мое давнее интервью наложили русский текст, который ничего общего с тем интервью не имеет", – заверил писатель.

А еще одна "сенсационная новость" российского ТВ рассказывает о мифическом звере чупакабре, который якобы терроризирует Украину.

Однако, биолога "Виктора Василенко", показанного в сюжете российского телеканала, на самом деле зовут Игорь Пулык – и он не биолог, а врач, который уже 20 лет возглавляет отделение анестезиологии Ивано-Франковской областной больницы. Медик был очень расстроен таким враньем в россСМИ.

Отметим, у политолога Тараса Случика есть объяснение такому поведению российских СМИ.

"Эти люди, скорее всего, первое – получают очень высокий гонорар, второе – они себя ощущают не журналистами, а солдатами информационного фронта, и третье – они, видимо, действительно поддерживают эту идеологию и верят, что надо представить что-то так, как будто украинцы – неадекватные", – рассказал эксперт Института Политического образования Тарас Случик.

При этом большинства украинцев такие сюжеты вызывают улыбку, и лишь иногда – откровенное возмущение.

Напомним, осенью 2017 года в африканской стране объявили комендантский час из-за "вампиров" – власти Малави пошли на такие меры в связи с ритуальными убийствами, в ходе которых фанатики пьют человеческую кровь.

А в 2016 году вспышка странных нападений, связанных с укусами людей, была зафиксирована в Новой Зеландии.