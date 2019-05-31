Жуткая гибель: на Волыни женщина упала в канализационный люк

Резервуар был прикрыт древесностружечной плитой

В полицию поступило сообщение, что на улице Генерала Шухевича во Владимире – Волынском в открытый канализационный люк упала женщина и погибла.

Предварительно установлено, что потерпевшей было 52-года, она местная жительница. Женщина провалилась в канализационный резервуар, который был прикрыт древесностружечной плиты. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для окончательного установления времени и причины смерти.

Сведения полиция внесла в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. По факту гибели волынянки проводится проверка.

Напомним, в Запорожье 10-летний школьник упал в открытый люк с высоты восьми метров. У мальчика тяжелая травма головы. Коммунальщики свою вину отрицают, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга.

Также сообщалось, что в Днепре полуторагодовалый ребенок упал в открытый люк.Однако мальчик родился в рубашке – пролетел два метра и даже не ушибся.

Ранее сообщалось, что в Киеве появятся люки, которые нельзя украсть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жуткая гибель: на Волыни женщина упала в канализационный люк". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"