Жуткая гибель: на Волыни женщина упала в канализационный люк
Резервуар был прикрыт древесностружечной плитой
В полицию поступило сообщение, что на улице Генерала Шухевича во Владимире – Волынском в открытый канализационный люк упала женщина и погибла.
Предварительно установлено, что потерпевшей было 52-года, она местная жительница. Женщина провалилась в канализационный резервуар, который был прикрыт древесностружечной плиты. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для окончательного установления времени и причины смерти.
Сведения полиция внесла в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. По факту гибели волынянки проводится проверка.
Напомним, в Запорожье 10-летний школьник упал в открытый люк с высоты восьми метров. У мальчика тяжелая травма головы. Коммунальщики свою вину отрицают, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга.
Также сообщалось, что в Днепре полуторагодовалый ребенок упал в открытый люк.Однако мальчик родился в рубашке – пролетел два метра и даже не ушибся.
Ранее сообщалось, что в Киеве появятся люки, которые нельзя украсть.
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