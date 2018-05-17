Жуткая гибель: во Львовской области ребенка зажало в диване

Мать оставила трехлетнего малыша смотреть мультики и ушла хлопотать по хозяйству

В одном из сел Жидачевского района в результате несчастного случая умер трехлетний ребенок. По предварительной информации, мать погибшего, 23-летняя местная жительница вышла из дома во двор хлопотать по хозяйству, оставив трехлетнего сына смотреть мультфильмы.

Когда женщина вернулась, то обнаружила мальчика зажатым в раскладном диване. Как выяснилось, в диване сработал механизм и он произвольно закрылся. Врачам не удалось спасти жизнь малышу.

"Информация в полицию о смерти мальчика поступила от врача скорой медицинской помощи 16 мая. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", – сообщают в Нацполиции.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в одном из сел Мостиского района Львовской области умер ребенок. Как предварительно установили правоохранители, 11-летний мальчик катался на велосипеде, не справился с управлением и упал.

Ранее в городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.

Также в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.