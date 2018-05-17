Жуткая гибель: во Львовской области ребенка зажало в диване

Сегодня, 14:31

Мать оставила трехлетнего малыша смотреть мультики и ушла хлопотать по хозяйству

Малыш умирал в муках. Фото: adi19.ru
Малыш умирал в муках. Фото: adi19.ru

В одном из сел  Жидачевского района в результате несчастного случая умер трехлетний ребенок. По предварительной информации, мать погибшего,   23-летняя местная жительница вышла из дома во двор хлопотать по хозяйству, оставив трехлетнего сына смотреть мультфильмы.

Когда женщина вернулась, то обнаружила мальчика зажатым  в раскладном диване. Как выяснилось, в диване сработал механизм и он произвольно закрылся. Врачам не удалось спасти жизнь малышу.

"Информация в полицию о смерти мальчика  поступила от врача скорой медицинской помощи  16 мая. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", – сообщают в Нацполиции.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в  одном из сел Мостиского района Львовской области умер ребенок. Как предварительно установили правоохранители, 11-летний мальчик катался на велосипеде, не справился с управлением и упал. 

Ранее  в   городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.

Также  в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.
убийство, ребенок, мать, диван

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткая гибель: во Львовской области ребенка зажало в диване". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

На теле убитого обнаружено два огнестрельных ранения. Фото: 13армия.com.ua

Во Львовской области нашли убитым военного

Сегодня, 14:05

На теле начальника караула обнаружили  два огнестрельных ранения

Днепр

Фото: nashemisto.dp.ua

В Днепре бабушка троих внуков родила сына

Сегодня, 12:58

Теперь в семье Герасимовых девять сыновей, трое дочерей и трое внуков
Загрузка...

Запад

Сын жестоко избил родную мать. Фото: bryansk.glavny.tv

Житель Львова до смерти избил свою пожилую мать

Сегодня, 05:11

От полученных травм 90-летняя женщина умерла в больнице

Запад

В Луцке пятилетний мальчик за рулем авто наехал на людей

Вчера, 19:02

Автомобиль наехал на пешехода, затем обошел витрину магазина и уперся в дерево

Харьков

Фото: полиция

В Харькове иностранец убил учительницу, которой делал ремонт в квартире

Вчера, 15:34

Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность злоумышленника и его местонахождение

Евросоюз

Зоран Станович, фото borba.me

Убийство украинской миллионерши в Черногории: отец подозреваемого поплатился высоким постом

15 Мая, 21:34

В ходе следствия было исключено, что он знал о намерениях своего сына

Украина

Фото: pixabay.com

В Кременчуге 11-летний мальчик попал под поезд

15 Мая, 18:56

Ребенку отрезало стопу, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии

Fun

Крещение. Фото: pravoslavie.fm

Священник на видео "выстирал" ребенка во время крещения: "Все раскрыли рты от ужаса"

15 Мая, 15:25

Родители младенца тоже были шокированы происходящим

Запорожье

Фото: pixabay.com

В Мелитополе женщина предлагала прохожим ребенка

15 Мая, 14:58

32-летняя женщина хотела отдать прохожим свою 8-месячную дочь

Запад

Во Львове продавец магазина избила восьмилетнюю девочку

Вчера, 15:59

Родители требуют наказать женщину. Та же убеждает: школьницу не била, только сделала ей замечание и дернула за косу
Загрузка...