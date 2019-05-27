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Жуткое ДТП на Буковине: двое погибших и трое раненных

27 мая, 19:09

В аварии погиб 22-летний водитель и его брат

Фото: Нацполиция

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 27-го мая примерно в час ночи в городе Сторожинец Черновицкой области. Двигаясь на автомобиле Mercedes-Benz в направлении села Панка, 22-летний местный житель пытался совершить обгон попутного транспорта. Но парень не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с бетонным мостком.

Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Четырех пассажиров в возрасте от 16 до 20 лет, с травмами различной тяжести доставили в Сторожинецкую ЦРБ. Один и из них – брат водителя, 2003 года рождения, – скончался от полученных травм во время оказания медицинской помощи.
Тела умерших направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.


Напомним, недавно во Львове произошло ДТП с участием иностранца. Нетрезвый поляк на BMW врезался в рекламный щит. Из-за сильного удара металлическая конструкция упала и разбила машину.

Ранее в Черновцах автомобиль на высокой скорости влетел в электроопору. В результате от машины ничего не осталось, водитель и пассажир остались живы.

Также возле Тернополе произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.

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Тег авария, ДТП, черновцы, буковина

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