Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: женщина сбила билборд и дерево, затем вылетела в кювет

В аварии погибла 40-летння жительница Хмельницкой области

Фото: Нацполиция

Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: женщина сбила билборд и дерево, затем вылетела в кювет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/936/263/5c89362638b9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/936/263/5c89362638b9e.jpg 2019-03-13T18:59:00+02:00 Запад В аварии погибла 40-летння жительница Хмельницкой области



















Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 марта, около 14:30 в селе Панталия Дубенского района Ровенской области.

По предварительной информации водитель автомобиля Peugeot 3008, 40-летняя жительница поселка Теофиполь Хмельницкой области, двигаясь в направлении Львова, по неизвестным причинам не справилась с управлением, сбила металлическую конструкцию билборда, затем дерево и слетела в кювет с последующим опрокидыванием машины.

В результате ДТП женщина, которая в салоне находилась одна, погибла на месте происшествия. Ее тело из поврежденного авто доставали спасатели. Об єтом сообщают в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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