Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: женщина сбила билборд и дерево, затем вылетела в кювет
В аварии погибла 40-летння жительница Хмельницкой области
Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 марта, около 14:30 в селе Панталия Дубенского района Ровенской области.
По предварительной информации водитель автомобиля Peugeot 3008, 40-летняя жительница поселка Теофиполь Хмельницкой области, двигаясь в направлении Львова, по неизвестным причинам не справилась с управлением, сбила металлическую конструкцию билборда, затем дерево и слетела в кювет с последующим опрокидыванием машины.
В результате ДТП женщина, которая в салоне находилась одна, погибла на месте происшествия. Ее тело из поврежденного авто доставали спасатели. Об єтом сообщают в полиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
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