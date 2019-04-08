Жуткое ДТП на Закарпатье: байкер протаранил легковушку

Участниками ДТП оказались 17-летний юноша и 71-пенсионер

Фото: Нацполиция

Жуткое ДТП на Закарпатье: байкер протаранил легковушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b14/ce5/5cab14ce55c92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b14/ce5/5cab14ce55c92.jpg 2019-04-08T12:32:27+03:00 Запад Участниками ДТП оказались 17-летний юноша и 71-пенсионер

В Мукачево Закарпатской области произошло ДТП с участием мотоцикла марки Suzuki под управлением 17-летнего парня и автомобиля марки Dacia Logan, которым управлял 71-летний местный житель.

Несовершеннолетний мотоциклист врезался в машину, получил политравму и был госпитализирован в больницу. Об єтом сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Транспортные средства помещены на спецплощадку Мукачевского отдела полиции. В ходе следствия полиция установит все обстоятельства и причины этого ДТП.

Напомним, не так давно смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп. Молодой парень за рулем мотоцикла "Yаmаhа", двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком. Водитель грузового авто выполнял маневр разворота и остановился на дополнительной полосе для торможения, пропуская попутный транспорт. В результате ДТП мотоциклиста доставили в реанимационное отделение больницы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее в Ровенской области 35-летний мужчина за рулем мотоцикла SOUL ZSS199F попал в ДТП

Также сообщалось. что городе Коломыя Ивано-Франковской области мотоцикл врезался в ограждение, погиб водитель.

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