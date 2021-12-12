Жуткое ДТП с 16-летним водителем в Луцке. Дети сняли на видео свой побег от полиции

В Луцке поймали несовершеннолетних беглецов, сбивших четырех пешеходов. За рулем подросток снимал видео, которое хотел выложить в соцсети.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.
Сегодня днем патрульные заметили автомобиль Renault Megane, пересекший двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД.
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Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал быстро уезжать.
Побег снимали на видео
Побег от полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях.
Кто пострадал
После того как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе.
А через несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако парня, который был за рулем, сразу задержали.
Вызвали медиков, которые забрали травмированных в медучреждение. Среди пострадавших – мать и пятилетний сын.
Что будет с подростком
"Конечно, за свои действия юноша будет нести ответственность. Но здесь другой вопрос: как он попал за руль автомобиля? И что бы мы здесь ни говорили, какие бы меры и профилактику ни вели, но воспитание и чувство ответственности развивается с детства, и именно старшим поколением — родителями, воспитателями, родственниками… А другой вопрос – вседозволенность. Очень часто родители не то что не запрещают, а еще и побуждают детей к нарушениям", – добавил Белошицкий.
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