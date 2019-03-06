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Жуткое ДТП в Ровенской области: столкнулись легковушка и грузовой тягач

Сегодня, 13:10

Водитель легковушки "ВАЗ-2104" от полученных травм погиб на месте аварии

Фото: ГСЧС
Жуткое ДТП в Ровенской области: столкнулись легковушка и грузовой тягач //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/faa/128/5c7faa128c772.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/faa/128/5c7faa128c772.jpg Запад Водитель легковушки "ВАЗ-2104" от полученных травм погиб на месте аварии

На автодороге Киев-Ковель, возле Рокитного Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ВАЗ" и грузовика DAF. Водитель легковушки от полученных травм погиб.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "ВАЗ-2104", 46-летний уроженец Волынской области, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Об этом сообщают в полиции.

От удара грузовой тягач отбросило в кювет. Легковой автомобиль превратился в груду металла. Тело водителя спасатели освобождали из покореженной машины с помощью спецтехники.

По факту нарушения правил дорожного движения открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно в Черновицкой области произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Кроме этого, мы писали, что ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

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Тег ДТП, грузовик, ровно, легковушка

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Сегодня

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