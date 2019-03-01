Жуткое ДТП в Ровно: погиб руководитель союза участников АТО
Тело водителя из покореженного автомобиля освобождали спасатели
В ночь на 1 марта в Ровно, около 00:20 произошло смертельное ДТП. Как сообщают местные СМИ, в аварии погиб Андрей Берташ, руководитель союза участников АТО "Горынь".
"Установлено, что 42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца на перекрестке с круговым движением улиц Льнокомбинатовская – Костромская – Гагарина", – сообщают в полиции.
В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.
Бойцы ГСЧС, прибыв на место аварии, с помощью специнструментов деблокировали тело погибшего водителя из деформированного автомобиля.
Напомним, недавно в Ровенской области пьяный водитель, количество алкоголя в крови которого превышало норму более чем в шесть раз, влетел в столб. В салоне авто находились трое пассажирок. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.
Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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