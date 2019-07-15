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Жуткое ДТП в Тернопольской области: молодые люди вылетали из салона авто

15 июля, 13:38

В момент аварии в машине находились шесть человек, 17-летняя девушка погибла

Фото: Нацполиция

В Бережанском районе Тернопольской области произошло смертельное ДТП. Девятнадцатилетний юноша в нетрезвом состоянии ехал с дискотеки за рулем Nissan и слетел с дороги в пруд .

"Авария произошла на автодороге Бережаны-Розгадов, возле села Урмань Водитель автомобиля Nissan Sanny не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и его автомобиль, перевернувшись, оказался в пруду", – сообщают в полиции.

В момент ДТП в салоне вместе с водителем находилось  шесть человек. Они возвращались из соседнего села с дискотеки. Фактически все, при опрокидывании автомобиля, вылетели из салона. Их с травмами госпитализировали в больницу. Семнадцатилетняя девушка через несколько часов умерла в реанимационном отделении.

Когда на место ДТП приехали правоохранители, то водителя не было. Его нашли по месту жительства. Девятнадцатилетний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,92% промилле алкоголя. Травм во время ДТП водитель не получил. Сам он  говорит, что помнит, как перевернулся автомобиль, а как попал домой, не знает. Его задержали. Продолжается следствие (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть).

Напомним, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.


Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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Тег ДТП, Тернополь, реанимация, пьяный водитель

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