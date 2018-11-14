Жуткое ДТП под Ровно: погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь

Еще один известный спортсмен попал в реанимацию

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, в котором погиб известный спортсмен Андрей Пушкарь. Инцидент случился сегодня, 14 ноября, около 15:00.

"Известно, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", – сообщают в полиции.

В результате ДТП водителя фургона доставили в больницу в тяжелом состоянии. В салоне фургона также находилось двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

По информации местных СМИ, погибшим оказался 33-летний Андрей Пушкарь, уроженец города Кременец, украинский спортсмен – рукоборец, тренер, заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Украины, 16-кратный чемпион Европы и 15-кратный чемпион мира.

Еще один известный украинский рукоборец Олег Жох в реанимации, а его отец - погиб.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.