Зима отменяется? Чего ждать от погоды во Львове завтра

В этот день во Львове будет до 14 градусов тепла

Погода во Львове на 26 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 октября, во Львове днем температура воздуха подниметсядо 14 градусов тепла, небо будет без облаков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем столбики термометров будут колебаться от 11 до 14 градусов выше нуля. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится от -1 до -3. Осадков в этот день синоптики не обещают.

Прогноз погоды в Киеве на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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