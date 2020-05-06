Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)

Снег в горах не прекращает идти уже несколько дней

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Пока всю территорию Украины накрывают сильные дожди и грозы, Карпаты засыпает снегом. Фото заснеженной вершины Поп Иван опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

"По состоянию на 08:00 06.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м/с. Температура воздуха -6 °С. Падает мелкий снег", – говорится в сообщении.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Ранее в прогнозе на 6 мая мы сообщали, что в Карпатском регионе будут идти сильные дожди и мокрый снег. Ветер тут ожидается западный, юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Местами синоптики прогнозируют ​​порывы 15-20 м/с.

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Ранее мы писали, что погода в мае ожидается не очень майской: в стране будет дождливо и прохладно. Подробнее читайте в прогнозе погоды на май.

Также напомним, как 4 мая в Киеве шел ливень с градом. Он был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

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