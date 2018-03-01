Зима во Львовской области: десятки замерзших насмерть и обледеневшие дороги

Сегодня, 15:05

Мороз и солнце – каждый день, при этом дневная температура воздуха во Львове не ниже -11

Хуже всего на морозе птицам и бездомным животным. Фото: Т. Самотый
Хуже всего на морозе птицам и бездомным животным. Фото: Т. Самотый

Зима во Львове в этом году выдалась на редкость яркой и морозной. Сегодня во Львове солнечно, белоснежно, а небо необычно ярко-голубое. Температура воздуха днем  -9 -11 °C, ночью доходило до -22 °C. В ближайшие дни львовян ждет относительное потепление от -4 -8 °C,а днем и -12 -18 ночью.    

Однако есть и печальная статистика. С начала года в области в результате переохлаждения и обморожений госпитализировали в лечебные учреждения 64 человека, 26 человек умерло. И каждый день появляются новые жертвы холодов.

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"28 февраля, с диагнозом "обморожение нижних конечностей"  госпитализировали в Самборскую районную больницу жителя села Рогизно, 1948 года рождения. Состояние пострадавшего – средней тяжести", – сообщают в ГСЧС.

Нелегко приходится и владельцам автотранспорта. За последние сутки из-за гололеда с дороги слетели четыре авто. ДТП произошли в селе Сходница, что возле Борислава, в райцентрах Бугск и Пустомыты, а также в селе Дережичи Дрогобычского района, где съехал в кювет автомобиль скорой помощи Peugeot Boxer. Всем водителям помогали выбраться из "ловушек" спасатели ГСЧС.

Ранее сообщалось о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 

А недавно во Львовской области из-за снегопада было введено ограничение на движение грузовиков.

зима, потепление, прогноз погоды, во Львове

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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