Зима во Львовской области: десятки замерзших насмерть и обледеневшие дороги

Мороз и солнце – каждый день, при этом дневная температура воздуха во Львове не ниже -11

Зима во Львове в этом году выдалась на редкость яркой и морозной. Сегодня во Львове солнечно, белоснежно, а небо необычно ярко-голубое. Температура воздуха днем -9 -11 °C, ночью доходило до -22 °C. В ближайшие дни львовян ждет относительное потепление от -4 -8 °C,а днем и -12 -18 ночью.

Однако есть и печальная статистика. С начала года в области в результате переохлаждения и обморожений госпитализировали в лечебные учреждения 64 человека, 26 человек умерло. И каждый день появляются новые жертвы холодов.

"28 февраля, с диагнозом "обморожение нижних конечностей" госпитализировали в Самборскую районную больницу жителя села Рогизно, 1948 года рождения. Состояние пострадавшего – средней тяжести", – сообщают в ГСЧС.

Нелегко приходится и владельцам автотранспорта. За последние сутки из-за гололеда с дороги слетели четыре авто. ДТП произошли в селе Сходница, что возле Борислава, в райцентрах Бугск и Пустомыты, а также в селе Дережичи Дрогобычского района, где съехал в кювет автомобиль скорой помощи Peugeot Boxer. Всем водителям помогали выбраться из "ловушек" спасатели ГСЧС.

Ранее сообщалось о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды.

А недавно во Львовской области из-за снегопада было введено ограничение на движение грузовиков.