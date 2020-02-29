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Зимняя радость: на Закарпатье сняли на видео реакцию на снег тигров и львов

29 февраля, 03:04

Руслан Ровик

Тигры и львы на снегу "гуляют", не останавливаясь ни на минуту

В закарпатском экопарке "Долина волков" сняли на видео зимнее развлечения диких кошек – тигров и львов.

Как оказалось, на снегу животные чувствуют себя вполне комфортно – они играют, взбираются на деревянные столбы и гуляют на брусьях, установленных на высоте, сообщил в своем Facebook сотрудник парка Юрий Тюх.

Стоит отметить, что в вольер, где живут хищники, есть и домик-укрытие, где питомцы могут спрятаться от непогоды или некомфортных условий, однако все четверо "жильцов" с удовольствием вышли "на улицу".

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Напомним, ранее в Николаевском зоопарке расстроились из-за появления потомства у тигров и львов – для зверинца рождение малышей стало проблемой: смотрители не знали, как быть с маленькими хищниками.

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"Лучше бы не рождались. Львят и тигрят некуда девать. Передавать в передвижные зоопарки – они вообще запрещены в Украине. Мы не можем животных отдавать и в так называемые "контактные" зоопарки. Это принципиально невозможно", – объяснил директор зоопарка.

Стоит напомнить также и о забавном случае в Харькове, где маленький львенок пытался сбежать из зоопарка, и стал "звездой" интернета.

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Закарпатье снег тигры львы

Источник: Сегодня

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