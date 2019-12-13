Зимняя сказка в Буковеле: как выглядит новогодний курорт Украины – красивые фото

Пока на всей территории Украины бушует теплый циклон, а температура воздуха достигает +10 градусов, снег можно увидеть разве что на горнолыжных курортах страны.

В частности, в Буковеле Ивано-Франковской области снегом усыпаны деревья и горы, а трассы снежным покровом снабжают специальные пушки.

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Несмотря на это, в регионе также достаточно тепло. По данным Гидрометцентра, завтра, 13 декабря, в Ивано-Франковской области ожидается до 6 градусов тепла, без осадков.

Как ранее сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко,13 декабря по всей территории Украины прогнозируются туманы, сырость с неприятной моросью, немного осадков на Прикарпатье и в Крыму.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается 5-10 градусов. Осадков станет больше в субботу-воскресенье, а завтра максимум туман, дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры, на Прикарпатье и в Крыму. Ветер может быть сильным…", – написала Диденко.

В то же время, Киев утром 12 декабря окутал густой туман. В городе был объявлен первый уровень опасности.

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