Злоумышленник в Луцке выдвинул требования и пообщался с журналистами: подробности

Мужчина, который устроил стрельбу и захватил заложников в центре Луцка, опубликовал свои требования в Twitter. В частности, он заявил, что "государство – это первый террорист".

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Мужчина требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе. Также видеообращение должен записать президент Владимир Зеленский.

Также он утверждает, что с ним в автобусе находится много людей. У него якобы есть автоматическое оружие, гранаты, две бомбы. Еще одна взрывчатка, по его же словам, спрятана в другом людном месте Луцка. Террорист утверждает, что все они взорвутся, если не будут выполнены его требования.

Кроме того, захватчик звонит родственникам своих заложников и требует, чтобы они распространили его требования среди журналистов. Так, он связался с сыном одной из заложниц. Во время звонка мужчина извиняется за то, что сложилась такая ситуация и сообщает, что сейчас отправит ему требования, которые он должен разослать в СМИ. Он акцентирует внимание на том, что его "требования простые" и сообщает, что в автобусе все заминировано.

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Послушать полную запись разговора можно ниже:

Также журналистам канала "Первый" удалось поговорить с одной из пассажирок захваченного автобуса и с самим захватчиком. Мужчина требует максимально распространить его требования, постоянно акцентируя на том, что "власть может их выполнить".

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя – это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно заботится о людях", - сказал захватчик, который называет себя Максим Плохой.

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Также он добавил, что если начнется штурм, то он взорвет автобус.

Общение с захватчиком дословно приводим ниже:

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Ранее мы сообщали, что мужчина, который захватил заложников в центре Луцка, когда звонил в полицию, представился именем Максим Плохой. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также мы сообщали, что ситуацию с захватом заложников в автобусе в центре Луцка взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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