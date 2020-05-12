Змея напала на ребенка во Львовской области

После нападения гадюки ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести

Во Львовской области прямо во дворе дома в селе Явор Турковского района змея укусила ребенка.

Как сообщили в областной государственной администрации, инцидент произошел 11 мая, около 16:45.

Пострадавший – мальчик, 2011 года рождения, был доставлен в районную больницу, в состоянии средней тяжести.

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Гадюка является самой распространенной ядовитой змеей в Украине. Ее окрас – изменчив, от светло-серого до медно-красного и черного, с темным ромбическим рисунком на спине.

Обычно местами проживания этой змеи являются опушки леса, лесные поляны, лесополосы, поросшие травой овраги и балки и степные склоны.

Гадюку можно увидеть во время отдыха на природе, похода в лес, на сенокосе и даже во время работы на приусадебном участке. В солнечные дни змея любит греться на тропинках и пнях. При этом гадюка ни при каких обстоятельствах не нападет первой.

По словам специалистов, чтобы избежать укуса, гадюки, стоит предпринимать меры безопасности:

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- в "змеиной" местности лучше носить высокую плотную обувь;

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- не пытайтесь поймать гадюку или неизвестную вам змею;

- при ночевке в степи избегайте колоний мышей-полевок, других грызунов, или зарослей кустарника – любимых мест охоты гадюк;

- во время движения по степи в темноте, стоит использовать фонарик (в степи гадюка бывает видима в вечерних сумерках и перед рассветом);

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- отправляясь на пикник или рыбалку, не поленитесь провести беседу с детьми.

Напомним, ранее в Днепре в дом одной из жительниц забралась змея. На помощь женщине приехали спасатели.

Между тем, ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.

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