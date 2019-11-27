Зоозащитники рассказали о состоянии спасенной от чиновника-живодера собаки (фото)

Фото: Facebook, Лена Голубничая

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История о Барсике, над которым жестко поиздевался его хозяин-чиновник, поразила большинство украинцев. Теперь собаку под свою опеку взяла кинологическая служба при Нацполиции.

Как сообщили на странице местной организации защиты животных в Facebook, ежедневно кинологи привозят пса в больницу.

"Пальчики удалось спасти, а раны заживают не так быстро. Но сложнее всего заживает рана на его сердце", – говорится в сообщении.

Напомним, вопиющий случай произошел недавно в Хмельницком. Мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Вначале Владимир Байдич оправдывался, мол, вывозил собаку в лес, потому что тот покусал его старую мать.

Отметим, что зоозащитники решительно настроены наказать виновного в издевательствах.

"Если наше законодательство начнет какие-то искать лазейки и мы не сможем привлечь этого изверга к ответственности, мы планируем акции протеста", – говорит Елена Голубичая, зоозащитница.

Не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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