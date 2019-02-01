Зверское убийство во Львовской области: внук нанес бабушке девять ножевых ранений

В Новом Роздоле полицейские задержали злоумышленника, причастного к смерти пожилой женщины

Зверское убийство во Львовской области: внук нанес бабушке девять ножевых ранений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg 2019-02-01T00:09:00+02:00 Запад В Новом Роздоле полицейские задержали злоумышленника, причастного к смерти пожилой женщины

31 января около 11.00 в Новороздольское отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в квартире по улице Степана Бандеры обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила личность покойной – 76-летней местной жительницы. На ее теле правоохранители обнаружили 9 ножевых ранений.

Предварительно установлено, что к смерти пенсионерки причастен ее внук, 24-летний житель Нового Роздола. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в конце ноября 2018 года мы сообщали, что в Киеве пьяный парень с ножом бросался на девушку в маршрутке. Девушке помогли мужчины – пассажиры маршрутки, они скрутили дебошира и вызвали полицию.

Кроме того, мы писали, что в ноябре 2018 года в Киеве разбойник с ножом напал на прохожего. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако его задержали.

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