Зверское убийство во Львовской области: внук нанес бабушке девять ножевых ранений
В Новом Роздоле полицейские задержали злоумышленника, причастного к смерти пожилой женщины
31 января около 11.00 в Новороздольское отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в квартире по улице Степана Бандеры обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила личность покойной – 76-летней местной жительницы. На ее теле правоохранители обнаружили 9 ножевых ранений.
Предварительно установлено, что к смерти пенсионерки причастен ее внук, 24-летний житель Нового Роздола. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз.
Напомним, в конце ноября 2018 года мы сообщали, что в Киеве пьяный парень с ножом бросался на девушку в маршрутке. Девушке помогли мужчины – пассажиры маршрутки, они скрутили дебошира и вызвали полицию.
Кроме того, мы писали, что в ноябре 2018 года в Киеве разбойник с ножом напал на прохожего. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако его задержали.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зверское убийство во Львовской области: внук нанес бабушке девять ножевых ранений". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Киевом бездомный убил 62-летнего мужчину
Пострадавший умер от потери крови после ножевого ранения
Возле НАУ в Киеве ножом в шею ранили мужчину
Пострадавший выжил, однако порез чуть не зацепил сонную артерию
В запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом: опубликованы фото
Холодное оружие изъяли таможенники