В Украине арестовали российское судно за добычу песка для Керченского моста

В Украине арестовали российское судно по делу о добыче песка в Крыму

В Украине суд наложил арест на российское судно-земснаряд Pechora в рамках уголовного производства по факту незаконной добычи песка у берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщает сегодня, 21 мая, пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

По данным надзорного ведомства, за период с середины мая 2015 года зафиксировано более 300 заходов указанного судна-земснаряда в порты Крыма после вероятного загрузки песком в районе незаконной добычи.

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В прокуратуре также уточнили, что незаконная добыча песка осуществлялась в исключительной морской экономической зоне Украины – в районе Каркинитского залива Черного моря, а именно – ботанического заказника общегосударственного значения "Малое филофорное поле".

"В результате противоправных действий, предварительный ущерб только за счет незаконной экономической деятельности судна, не считая ущерба, причиненного биосфере заповедника, за период наблюдения составил более 250 млн гривен", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 10 апреля украинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК и арестовал в порту Южном Одесской области судно российской компании, которую подозревают в незаконной добыче песка в заповеднике аннексированного Крыма. Речь идет о незаконной добыче песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова"). Как установило следствие, добычу вело судно-земснаряд, принадлежащее компании Trans Services Maritime с портом приписки в российском городе Туапсе. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добытый песок использовался для незаконного строительства Крымского моста.

Напомним, открытие Керченского моста в мае этого года может грозить серьезными техническими проблемами или даже техногенной катастрофой. Об этом написал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.