100 километров вокруг Одессы: в велоралли приняли участие 2000 человек со всего мира

Параллельно с велоралли прошла и Пешая сотка

100 километров вокруг Одессы: в велоралли приняли участие 2000 человек со всего мира Дана Митанова 2019-04-08T15:06:27+03:00 Одесса Параллельно с велоралли прошла и Пешая сотка







В выходные велосипедисты из разных стран мира прибыли в Одессу на традиционное велоралли, приуроченное к 75-й годовщине освобождения города во время Второй мировой войны.

В пробеге приняли участие около 2000 человек, задачей которых было преодолеть на двухколесном 100 километров по Поясу Славы — местам, где шли бои за Южную Пальмиру. Параллельно с велоралли прошла и Пешая сотка: бегуны отправились по тому же маршруту, но на покорение дистанции у них было 24 часа, а не 10, как у велосипедистов.

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Тем временем, в Днепре в парке "Зеленый Гай" состоялись соревнования по кросс-кантри. В сквер, где организаторы нашли бездорожье, съехались спортсмены из разных уголков Украины. Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов. Гоночные трассы разделили на три типа: легкая, средняя и жесткая. Каждый из участников должен был пересечь финишную черту максимально быстро и технично. В конце соревнований все участники получили памятные призы.

Накануне 200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре. Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости.

Также мы писали, что в Песочине Харьковской области прошли собачьи бега. Соревновались четвероногие спортсмены разных пород. Перед стартом четвероногие спортсмены не сдерживались, ведь знали – побегают в хорошей компании. Организаторы соревнования уверены, что бегать любят как и породистые, так и беспородные собаки. Главное – найти общий язык с четвероногим спортсменом.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.