15 лет тюрьмы дали одесситу, задушившему жену на 8 марта

По данным суда, между супругами возникла ссора на почве ревности

Фото: полиция.

15 лет тюрьмы дали одесситу, задушившему жену на 8 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/347/4f3/5ca3474f3ef2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/347/4f3/5ca3474f3ef2a.jpg 2019-04-02T14:35:45+03:00 Одесса По данным суда, между супругами возникла ссора на почве ревности

30-летнего уроженца Одесской области, который убил жену в Международный женский день, признали виновным. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда.

Трагедия, напомним, произошла 8 марта 2018 года в квартире на улице Академика Королева. Там нашли тело 29-летней одесситки. По данным суда, между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина начал душить свою жену, а когда та потеряла сознание, более 10 раз ударил кухонным ножом по разным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

"В судебном заседании обвиняемый отметил, что во время ссоры с женой он не мог себя контролировать и до сих пор не понимает зачем так поступил", – рассказали в ведомстве.

Мужчину признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить 180 тысяч гривен матери погибшей.

Напомним, в Сумской области мужчина напал на бывшую жену и погиб, пытаясь сбежать на авто.

Ранее в Винницкой области мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве из ревности: своей сожительницы и односельчанина, тела которых были найдены в одном из домов. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, ранее уже отбывший срок за нанесение смертельных ранений.

Также мы писали, что в Харькове за убийство 14-летней подруги задержан 16-летний парень. Подростка подозревают в том, что он убил свою подругу из ревности.

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