15 лет тюрьмы дали одесситу, задушившему жену на 8 марта
По данным суда, между супругами возникла ссора на почве ревности
30-летнего уроженца Одесской области, который убил жену в Международный женский день, признали виновным. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда.
Трагедия, напомним, произошла 8 марта 2018 года в квартире на улице Академика Королева. Там нашли тело 29-летней одесситки. По данным суда, между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина начал душить свою жену, а когда та потеряла сознание, более 10 раз ударил кухонным ножом по разным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.
"В судебном заседании обвиняемый отметил, что во время ссоры с женой он не мог себя контролировать и до сих пор не понимает зачем так поступил", – рассказали в ведомстве.
Мужчину признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить 180 тысяч гривен матери погибшей.
Напомним, в Сумской области мужчина напал на бывшую жену и погиб, пытаясь сбежать на авто.
Ранее в Винницкой области мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве из ревности: своей сожительницы и односельчанина, тела которых были найдены в одном из домов. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, ранее уже отбывший срок за нанесение смертельных ранений.
Также мы писали, что в Харькове за убийство 14-летней подруги задержан 16-летний парень. Подростка подозревают в том, что он убил свою подругу из ревности.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " 15 лет тюрьмы дали одесситу, задушившему жену на 8 марта". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не поделили землю: мужчина застрелил соседа в Днепропетровской области
Между соседями возник конфликт из-за распределения границы между домовладениями
В Харькове на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины
Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано