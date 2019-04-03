25-летний житель Одесской области пытался в одиночку украсть вагон зерна
Мужчина успел украсть с железной дороги тонну пшеницы
Одесские правоохранители задержали жителя Подольского района, который успел украсть с железной дороги тонну пшеницы.
Как сообщает пресс-служба ГУНП, в полицию обратились железнодорожники, которые обнаружили на одном из вагонов открытый люк разгрузки и рассыпанное зерно под ним.
Полицейские нашли неподалеку, в лесопосадке, легковой автомобиль "Форд Транзит" и мешки с пшеницей, приготовленные для транспортировки.
"Правонарушителем оказался 25-летний житель соседнего села, — рассказал начальник Подольского ОП Николай Песчанский. — По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Зерно находится в камере вещественных доказательств, а транспортное средство — на штрафплощадке".
В то же время, в Украине уменьшилось количество краж на вокзалах. Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений.
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