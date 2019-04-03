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25-летний житель Одесской области пытался в одиночку украсть вагон зерна

Сегодня, 14:57

Мужчина успел украсть с железной дороги тонну пшеницы

25-летний житель Одесской области пытался в одиночку украсть вагон зерна Одесса Мужчина успел украсть с железной дороги тонну пшеницы

Одесские правоохранители задержали жителя Подольского района, который успел украсть с железной дороги тонну пшеницы.  

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в полицию обратились железнодорожники, которые обнаружили на одном из вагонов открытый люк разгрузки и рассыпанное зерно под ним.

Полицейские нашли неподалеку, в лесопосадке, легковой автомобиль "Форд Транзит" и мешки с пшеницей, приготовленные для транспортировки.  

"Правонарушителем оказался 25-летний житель соседнего села, — рассказал начальник Подольского ОП Николай Песчанский. — По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Зерно находится в камере вещественных доказательств, а транспортное средство — на штрафплощадке".

В то же время, в Украине уменьшилось количество краж на вокзалах. Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений.

Напомним, в Киеве вор решил спрятаться от полиции в мусорном баке. Злоумышленник перебудил половину жилого дома шумом, когда ломал двери в офис.

Ранее проводя эксперимент "Сегодня" выясняли, защищает ли домофон от квартирных воров. Ведь злоумышленники постоянно придумывают новые способы проникновения в подъезды украинцев. 

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Тег зерно, кража, вор, вагон

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Сегодня

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