25-летний житель Одесской области пытался в одиночку украсть вагон зерна

Мужчина успел украсть с железной дороги тонну пшеницы

25-летний житель Одесской области пытался в одиночку украсть вагон зерна 2019-04-03T14:57:42+03:00 Одесса Мужчина успел украсть с железной дороги тонну пшеницы







Одесские правоохранители задержали жителя Подольского района, который успел украсть с железной дороги тонну пшеницы.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в полицию обратились железнодорожники, которые обнаружили на одном из вагонов открытый люк разгрузки и рассыпанное зерно под ним.

Полицейские нашли неподалеку, в лесопосадке, легковой автомобиль "Форд Транзит" и мешки с пшеницей, приготовленные для транспортировки.

"Правонарушителем оказался 25-летний житель соседнего села, — рассказал начальник Подольского ОП Николай Песчанский. — По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Зерно находится в камере вещественных доказательств, а транспортное средство — на штрафплощадке".

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