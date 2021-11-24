30 млн гривен! Мэр Одессы все-таки внес за себя залог

Мэр Одессы Геннадий Труханов 23 ноября внес 30 миллионов гривен залога, назначенных ему в качестве меры пресечения. До этого он заявлял, что у него нет такой суммы.
Об этом "Суспільному" сообщили в ВАКС.
Подробности
17 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставила залог для мэра Одессы Геннадия Труханова по делу НАБУ таким, как определил следственный судья ВАКС – 30 миллионов гривен.
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Средства он должен был перечислить в течение 5 рабочих дней.
Суть преступления
По данным НАБУ, участники преступной организации в сговоре с другими людьми разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку.
Через эти действия в течение 2016-2019 годов ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн гривен.
Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн гривен.
Ранее мы писали:
- Кто такой "известный одессит", о котором генпрокурор вспомнила в комментарии об объявлении подозрение Труханова. "Сегодня" для этого связалось с правоохранителями.
- Также возможным подозреваемым стал первый заместительдиректора департамента коммунальной собственности одесской мэрии Александр Ахмеров.