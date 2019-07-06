Абордаж фрегата и сотни американских ракет: в Одессе представили активную фазу Sea Breeze-2019

Появились яркие фото с презентации в Одессе









































В Одессе состоялась презентация морской фазы крупных международных учений Sea Breeze-2019. У причала пришвартовался флагман ВМС Украины – фрегат "Гетьман Сагайдачный", два малых бронированных катера "Аккерман" и "Вышгород", водолазный бот "Нетишин".

Также была представлена различная техника, состоящая на вооружении Военно-морских сил – бронетранспортеры, системы залпового огня, гаубицы и другое вооружение, сообщает "Думская".

Всего в морской фазе учений принимает участие 28 кораблей и судов обеспечения. Украина представлена девятью судами: фрегат U130 "Гетьман Сагайдачный", средний десантный корабль L401 "Юрий Олефиренко", транспорт А753 "Горловка", судно управления А811 "Балта", медицинское судно А782 "Сокаль", катер P170 "Скадовск", водолазный бот А700 "Нетишин", МБАКи Р174 "Аккерман" и Р179 "Вышгород".

Южное Региональное управление Морской охраны также выделило девять единиц — корабли BG57 "Николаев" и BG63 "Павел Державин", BG200 "Балаклава", пара катеров типа "Шмель", один катер типа "Гриф" и три – типа UMS-1000.

От ВМС США участвуют ракетный эсминец USS Carney DDG64 и транспортно-десантный корабль Yuma. От Грузии — катер Р23 "Очамчира", от Болгарии – корвет "Бодри", от Румынии – корвет Lastunul и корвет Contraamiral Eustaciu Sebastian.

Кроме того, для участия в учениях прибыла группа SNMG2, несущая постоянное боевое дежурство в Средиземном море. В ее составе: флагман – канадский фрегат F330 Toronto, а также британский эсминец D37 Duncan, турецкий фрегат F241 Turgutreis и румынский F221 Regele Ferdinand. Эти корабли стоят сейчас у причалов Новой и Каботажной гавани.

Первую часть морской фазы учений проводили в период со 2 по 4 июля. Многонациональная эскадра отрабатывала в море совместные действия по отражению атаки кораблей противника.

По словам руководителя учений с украинской стороны, заместителя командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, все упражнения были выполнены на оценку "отлично" и "хорошо", а украинцы сделали еще один шаг на пути к стандартам НАТО.

"Главная задача украинских подразделений на учениях Sea Breeze состоит в упорных тренировках и взаимодействии с нашими партнерами, а также в изучении и скорейшем внедрении во все процессы стандартов НАТО. Каждый выход в море с нашими американскими коллегами приближает наше вступление в Северо-атлантический альянс, поэтому нам надо постоянно учиться", — отметил контр-адмирал.

В ходе презентации отряд украинских военных продемонстрировал действия по освобождению корабля, захваченного террористами. Задачи отряда состоят в охране и обороне военно-морских баз и стоянок кораблей, гидротехнических сооружений, береговой инфраструктуры, противодействии диверсионно-разведывательным группам (в том числе под водой), минирование и разминирование, захват и освобождение кораблей, борьба с пиратством и антитеррористические операции.

Бойцы под прикрытием двух ударных вертолетов подошли на катере и взяли на абордаж фрегат "Гетьман Сагайдачный", по легенде захваченный террористами. Вся операция по освобождению корабля и заложников заняла не более 10 минут. За слаженные действия спецназовцев кураторы учений поставили бойцам оценку "отлично".

После абордажа центр внимания переместился на американский ракетный эсминец USS Carney, который уже второй раз принимает участие в учениях Sea Breeze. Корабль является одной из ключевых ударных единиц 6 Флота США и часто выполняет боевые задания, в том числе осуществляет пуски ракет из своих шахтных пусковых установок по территории Сирии.

Корабль имеет 89 вертикальных пусковых установок и несет до сотни различных ракет. Не исключено, что на борту есть ракеты с ядерными боевыми частями. На вопрос о их наличии был дан ответ, что такая информация не разглашается и является служебной.

Вторая фаза активных действий на море начнется 8 июля. Корабли в полном составе выйдут в район учений для совместных действий. По легенде они будут освобождать прибрежные территории, захваченные противником.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря, отметили в России.

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