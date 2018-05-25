Адвокат Сергея Стерненко об убийстве: Он защищал свою жизнь и своей девушки

Адвокат Сергея Стерненко, Вадим Оксюта, рассказал о подробностях нападения на активиста и о том, грозит ли активисту обвинение в убийстве. Напомним, уже задержан второй нападавший, им оказался безработный житель города Черноморск. Также полиция установила личность скончавшегося нападавшего.

Как рассказал Вадим Оксюта изданию 048.ua, есть трое свидетелей происшествия. Все они дали показания. Свидетели видели двух людей, которые ждали Сергея. Видели машину, которая подала сигнал этим двоим, и они побежали в арку, когда Сергей там проходил. Еще, по всей видимости, был человек, который дал сигнал водителю машины о приближении Сергея. То есть, речь идет, как минимум о троих участниках нападения, или даже четверых.

"Учитывая, как работает наша полиция и как они относятся к Сергею, есть вероятность, что его попытаются арестовать. Это с одной стороны. С другой стороны, полиция понимает, что существует общественный резонанс, что это третье нападение на Сергея. Они понимают, что по всем обращениям Сергея были отказы в предоставлении ему защиты. Он обращался – и следователь отказал, и прокурор отказал", – говорит адвокат.

По мнению Вадима Оксюты, нет никаких оснований для обвинений Сергея Стерненко в превышении пределов допустимой самообороны.

"Человек защищал свою жизнь, здоровье и жизнь своей девушки. У нападавших был нож, и они его применили. Их было двое и это было уже третье нападение за последние несколько месяцев. Все это говорит о необходимой самообороне", – рассказал Вадим Оксюта.

Накануне сообщалось, что полиция открыла несколько уголовных производство по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение", "покушение на убийство" и "умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Отметим, из источников в правоохранительных органах сайту "Сегодня" стало известно, что при осмотре места преступления, а также тела погибшего, полицейские не обнаружили оружия нападавших. Кроме того, выяснилось, что погибшим оказался военнослужащий.

Кроме того, источники уточнили, что ранение Стерненко нанес себе сам во время стычки: от удара нападавшего его рука соскользнула на лезвие, а рана имеет характерный порез.

Также мы сообщали о том, что советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил о задержании второго нападавшего и установлении личности погибшего. Также копы выяснили и мотивы нападения.

Напомним, 1 мая в Одессе подстрелили известного активиста Сергей Стерненко. Мужчина пытался также стрелять в других прохожих, но людям удалось его задержать и передать полиции. Как выяснилось, злоумышленник использовал не боевое оружие и угодил активисту в шею резиновой пулей.

После покушения на активиста Сергея Стерненко в Одессе был задержан ранее судимый за разбойное нападение мужчина. Об этом сообщил советник главы одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Нападавший задержан. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение мужчина", – заявил он, добавив, что активист "получил телесные повреждения от выстрела из травматического оружия резиновой пулей в район головы, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает".

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Стерненко – известный в Одессе проукраинский активист, часто принимает участие в акциях против незаконной застройки исторической части города и побережья. Это уже не первое нападение на Сергея Стерненко. Так, в феврале нынешнего года активист заявлял, что на него напали в Одессе. Он считает, что "нападение организовано со стороны Труханова (мэра города) – как месть за общественную деятельность".