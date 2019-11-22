После перерыва в один день аэропорт „Одесса“ возобновляет выполнение рейсов с 22:00 22 ноября

Старый терминал Одесского аэропорта / Фото: Полина Мордынская, Сегодня

Аэропорт "Одесса" возобновил работу в штатном режиме после устранения последствий аварийной посадки пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Аэропорт „Одесса" работает в штатном режиме. После перерыва в один день аэропорт „Одесса" возобновляет выполнение рейсов с 22:00", — говорится в сообщени.

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Аварийный самолет отбуксирован на временную стоянку.

Ранее мы сообщали, что 21 ноября в Международном аэропорту Одессы передние стойки повредили два самолета. В этот же день в похожую ситуацию попал частный самолет Gulfstream G150, который летел в Дубай.

Напомним, недавно из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".

Также мы сообщали, что из-за густого тумана авиарейсы отменяли и в аэропорту Львова: проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет, а также тех, кто возвращался из этих стран.

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