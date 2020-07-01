Афера на 15 миллионов: жительница Одессы шесть лет продавала несуществующее жилье

Одесситка создала видимость стройки и продавала жилье по адресу, которого нет

В Одессе полицейские объявили о подозрении местной жительнице, которой грозят обвинения в обмане паевиков несуществующего строительства на сумму в более чем 15 миллионов гривен.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел.

"Достоверно зная об отсутствии разрешительных документов на строительство жилых домов, злоумышленница на протяжении шести лет заключала договоры с гражданами о паевом участии в строительстве по несуществующему адресу на улице Карла Либкнехта и даже создала видимость строительных работ", - отметили стражи порядка.

По данным расследования, вкладчики приносили деньги в кассу кооператива и перечисляли средства на банковский счет, однако со временем, не дождавшись ни продвижения строительства, ни ключей от квартир, обратились в полицию.

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"Подозреваемая – местная жительница 1982 года рождения. Ее действия следователи квалифицировали по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - рассказал начальник Киевского отдела одесской полиции Вячеслав Барба.

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В настоящий момент установлены личности 46 потерпевших, но копы подозревают, что их может быть значительно больше: стражи порядка обратились к гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемой, обращаться к ним с соответствующими заявлениями.

Отметим, что в Украине все чаще начали появляться новые схемы мошенничества. Так, недавно стали известны подробности громкой аферы в Харькове, где на ничего не подозревающих граждан оформляли кредиты, а потом обязывали своих жертв выплачивать эти заимствования.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как аферисты охотятся за теми, кто пытается продать вещи в интернете.

Также мы рассказывали, как мошенники обманывают украинцев при обмене валюты. Подробности – в сюжете:

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