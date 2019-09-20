Крепость в Одесской области внесли в список ЮНЕСКО

Заявки в ЮНЕСКО подали несколько крепостей страны, но в список попал только Аккерман

Древняя крепость в Белгород-Днестровском (Аккермане). Иллюстрация / Фото: Сегодня

Одно из древнейших сооружений Одесской области может оказаться под защитой ЮНЕСКО – Белгород-Днестровскую (Аккерманскую) крепость внесли в предварительный список всемирного наследия.

"Центр всемирного наследия ЮНЕСКО официально подтвердил включение объекта "Тира-Белгород (Аккерман) — на пути от Черного к Балтийскому морям" в Предварительный список ЮНЕСКО", — сообщили в Постоянном представительстве Украины при ЮНЕСКО.

В организации подчеркнули, что Аккерманская крепость является уникальным комплексом памятников, который сочетает остатки античного города с выдающимся средневековым фортификационным сооружением.

При этом на официальном англоязычном сайте ЮНЕСКО крепость сравнивают с крепостями Касба и Типаза в Алжире, а также Портобело и Сан-Лоренцо в Панаме, которые уже внесены в список всемирного наследия. Неплохо там отозвались и о состоянии одесской крепости.

"Памятники Белгородской крепости, в целом, сохранили черты, свойственные времени ее формирования (XIV—XVIII века), и демонстрируют высокий уровень подлинности", — заявили в организации.

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Но местные историки бьют тревогу.

"В Аккерманской крепости появилась новая угроза разрушений. На этот раз — воротная башня №22, соединяющая прибрежный Торговый двор с Гражданским. В последние месяцы заметно расширилась дыра в верхней части кладки стены, которая формирует створ для опускной решетки этого древнего сооружения", — заявил историк Андрей Красножон.

По его мнению, нужно срочно заняться реставрацией, чтобы уберечь конструкцию. Историк отметил, что башню построили в период расцвета крепости, и она очень неплохо сохранилась, там даже частично работает система подъема решетки, а ее описание можно встретить в старинных турецких хрониках.

В свою очередь в администрации коммунального предприятия "Фортеця", под опекой которого находится сооружение, журналистам "Сегодня" рассказали, что ведутся работы по созданию проектов противоаварийных и реставрационных работ, а для этого нужно время.

"То, что нас включили в предварительный список, уже говорит о том, что памятник на сегодня хорошо сохранился", — говорит директор КП Александр Морозов, отмечая, что Аккерман — не единственная крепость в стране, которая подавала заявки в ЮНЕСКО, но даже в предварительный список попала только она.

Теперь, чтобы закрепить за собой звание памятника всемирного наследия, поясняет Морозов, необходимо собрать нужные документы и выполнить требования организации. Если крепость попадет в список, это не только даст всемирное признание, но и откроет доступ к международным грантам для развития объекта.

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