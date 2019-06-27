Автоворов задержали в Одессе: вскрывали машины с помощью устройства для считывания сигнализации

Одного из преступников разыскивали в Киевской области

Фото: Pixabay

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в автомобильных кражах. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Подозреваемых задержали случайно. Сотрудники уголовного розыска заметили на парковке одного из супермаркетов подозрительных мужчин. Те осматривали машины, а когда водитель Chevrolet ушел в магазин, подошли к его автомобилю. Злоумышленники открыли салон с помощью электронного устройства и украли сумку со спортивным инвентарем на 10 тысяч гривен.

Мужчин задержали. Оказалось, что один из них находится в розыске за квартирную кражу. У них изъяли сумку пострадавшего и устройство для считывания сигнализации.

За кражу задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Украине активизировались автоворы. Читайте, как защитить машину. Злоумышленники похищают вещи даже тогда, когда водитель находится в автомобиле.

Ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.

А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.

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