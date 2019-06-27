Автоворов задержали в Одессе: вскрывали машины с помощью устройства для считывания сигнализации
Одного из преступников разыскивали в Киевской области
Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в автомобильных кражах. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Подозреваемых задержали случайно. Сотрудники уголовного розыска заметили на парковке одного из супермаркетов подозрительных мужчин. Те осматривали машины, а когда водитель Chevrolet ушел в магазин, подошли к его автомобилю. Злоумышленники открыли салон с помощью электронного устройства и украли сумку со спортивным инвентарем на 10 тысяч гривен.
Мужчин задержали. Оказалось, что один из них находится в розыске за квартирную кражу. У них изъяли сумку пострадавшего и устройство для считывания сигнализации.
За кражу задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в Украине активизировались автоворы. Читайте, как защитить машину. Злоумышленники похищают вещи даже тогда, когда водитель находится в автомобиле.
Ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.
А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Автоворов задержали в Одессе: вскрывали машины с помощью устройства для считывания сигнализации". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине активизировались автоворы: как защитить машину
Злоумышленники похищают вещи даже тогда, когда водитель находится в автомобиле
Во Львове сработало взрывное устройство в автомобиле BMW X6
На месте находятся правоохранители и взрывотехники