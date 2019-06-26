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Бабушка из Кривого Рога возила в Киев и Одессу наркотики

26 июня, 14:58

Правоохранители поймали и организаторов схемы

Фото: Pixabay

В Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. Как сообщает 34 телеканал, более двух лет пожилая женщина возила в Одессу и Киев метадон.

Кроме того, правоохранители поймали и организаторов схемы. Это супруги из Кривого Рога. Они фасовали наркотики в частном доме. Там нашли почти триста пакетов, а также емкости с голубым порошком.

Напомним, в Одесской области разоблачили преступную группу, которая производила и сбывала крупные партии наркотических веществ растительного происхождения. Во время обысков правоохранители изъяли примерно 7,5 тонн маковой соломки, семян мака, каннабиса и других наркотических веществ, а также прекурсоров.

"По предварительным подсчетам, из изъятых наркотических веществ можно было приготовить около 202 тысяч доз ацетилированного опия. На черном рынке стоимость такой партии составляет примерно 23 млн грн", — сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ. 

Ранее в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег наркотики, наркокурьер, наркотические средства

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