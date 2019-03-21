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Банк пластика в Одессе: горожан приучают сортировать мусор, поощряя презентами

Сегодня, 06:08

Главная идея Precious Plastic – чем больше таких мастерских, тем чище планета

Банк пластика. Полимеры, которые приносят клиенты, взвешивают, оценивают и сортируют. Фото: 048.ua
Банк пластика. Полимеры, которые приносят клиенты, взвешивают, оценивают и сортируют. Фото: 048.ua.
Банк пластика в Одессе: горожан приучают сортировать мусор, поощряя презентами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/280/a5b/5c9280a5be623.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/280/a5b/5c9280a5be623.png Одесса Главная идея Precious Plastic - чем больше таких мастерских, тем чище планета

В Одессе заработал первый "Банк пластика". Такое название получила мастерская по приему и переработке пластика, которая открылась в Киевском районе города на ул. Александра Невского, 57, в рамках проекта Precious Plastic Odessa (в переводе с английского "драгоценный пластик"). Мы побывали в мастерской.

Заметить Банк пластика несложно: ярко разукрашенные двери разительно выделяются на фоне однотипных серых домов спального района. У входа нас встречает руководитель проекта Надежда Панив. Она же проводит нам ознакомительную экскурсию и объясняет принцип работы банка.

По словам Надежды, идея открыть подобную мастерскую пришла одесситу Евгению Хлебникову, но сам проект Precious Plastic международный, основан голландцем Дейвом Хаккинсом. Его главная идея: чем больше таких мастерских, тем чище планета. Подобные заведения уже есть в Черкассах, Львове, а теперь вот и в Одессе. На очереди — Киев.

Принцип работы банка достаточно прост. Вы приносите пластик, например, бутылки, крышечки, баночки, а тут его взвешивают и оценивают.

"Мы принимаем все полимеры, а тот материал, который пойдет у нас в переработку (крышечки от пластиковых бутылок, тара с маркировкой "2" HDPE, пленки с маркировкой "4" LDPE. — Авт.) оцениваем в 20 грн за килограмм. Весь пластик должен быть чистым", — поясняет наша собеседница.

Но эти деньги не выдают на руки, ведь организация некоммерческая, а зачисляют на специальный счет, который создают для каждого посетителя банка-мастерской. И когда на этом счету накопится определенная сумма, то ее можно будет обменять на изделие из переработанного пластика или мастер-класс.

Полимеры другого типа передают в мусороперерабатывающие компании.

Принятый материал отправляется на сортировочный стол. Причем пластик, который пойдет на переработку, разделяют по цвету и составу. Отсортированное вторсырье измельчается и отправляется на переплавку в экструдер (прибор, который плавит пластик и выдает его в виде нити) или термопресс, соответственно получатся нить или лист. Из этих заготовок можно сделать практически любые изделия — от оригинальных светильников, стаканов и кашпо до модных сумочек и даже шахматных досок.

Клиенты банка не заставили себя долго ждать.

"На днях пришла девушка, которая работает тату-мастером. У нее скопилось много упаковочной пленки, которую не хотелось выбрасывать, и она принесла ее нам. Такую пленку мы тоже принимаем, чтобы делать из нее гибкие листы. Почти каждый день приходят несколько человек, но мы планируем, что скоро здесь будут очереди и толпы людей, которые желают сдать свой пластик", — улыбаясь, говорит Надежда.

"Здорово, что в Одессе открылся такой проект. Если раньше люди, которые сортируют мусор, делали это на чистом энтузиазме, то теперь они могут получить за это определенную награду", — рассказала одесситка Алина, сортирующая вторсырье уже больше года.

К слову, на одном энтузиазме работают и организаторы проекта, и помещение банка арендуют за свой счет.

Ранее мы писали, как в Харьковской области сортируют отходы.

Напомним, в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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Тег экология, мусор, пластик, переработка, сортировка мусора

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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