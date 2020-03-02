Без одежды, но в шляпе: в Черноморске ловили голого мужчину с ножом (видео)

В Черноморске Одесской области бегал голый мужчина с ножом. Копам еле удалось его поймать, сообщает 04868.com.ua.

Как выяснилось, все произошло в воскресенье, 1 марта. Нагой дебоши бегал от улицы Александрийской до супермаркета "Таврия В". Полицейским пришлось хорошенько побегать, чтобы поймать мужчины.

Видео: telegram/xydessa

По словам очевидцев, мужчина был "под кайфом". После задержания его поместили в реанимационное отделение Черноморской больницы, ведь у него проявились характерные признаки передозировки.

Напомним, не так давно по улицам Одессы, в районе Слободки, бегал абсолютно голый мужчина. По словам очевидцев, этот человек, скорее всего, сбежал из психиатрической больницы.

Кроме того, ранее на Голосеевском проспекте в Киеве неадекватный водитель Volkswagen выбежал из автомобиля и напал на прохожего. После этого дебошир разделся догола и, лежа на холодном асфальте, кричал: "Андрюха!". Увидев маяки скорой помощи, он быстро собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал.

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