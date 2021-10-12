Перед въездом в Одессу будут проверять COVID-сертификаты

Документы будут проверять как у пассажиров транспортных средств, так и у водителей

COVID-сертификаты будут проверять у пассажиров автобусов/Коллаж: Сегодня

В Одессе, где больницы переполнены больными COVID-19, полиция будет проверять COVID-сертификаты у пассажиров автобусов и водителя перед въездом в город.

Об этом сообщает УНИАН.

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Где будут осуществляться проверки?

"У нас для межобластных передвижений есть два поста на въезде в Одессу – пост "Центролит" и пост "Дачное", где будет проходить контроль транспорт, направляющийся в сторону Одессы. Аналогично – из Одессы", — врио заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Александр Гостищев.

Как будут проверять?

На планшетах у правоохранителей установлено программное обеспечение, с помощью которого можно проверить код международного сертификата о вакцинации. Ответственность за пассажиров, которые не привиты против COVID-19, будет нести перевозчик.

Все под контролем

По словам Александра Гостищева, в регионе для контроля соответствующего транспорта создадут мобильные группы. Также будет вестись видеофиксация действий правоохранителей на случай возникновения спорных ситуаций. Кроме того, полицейские на предмет соблюдения карантинных мероприятий будут проверять торговые центры и другие заведения.

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"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности за отсутствие масок в закрытом помещении", — рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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