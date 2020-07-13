Українська
$ 26,95
30,4
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Не для курорта: прогноз погоды в Одессе на неделю

13 июля, 12:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В среднем температура днем будет около 25 градусов

На этой неделе жара немного отступит в курортной Одессе. В следующие пять дней температура будет не выше 27 градусов, тогда как недавно синоптики говорили об адской жаре 30-38 градусов. Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Реклама

По информации сайта, в понедельник, 13 июля, максимальная температура будет 23 градуса, ночью снизится до 19. Вдень пройдет дождь, ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

В следующие два дня, 14 и 15 июля, в Одессе будет сухо и с переменной облачностью, ветер также утихнет. Температура днем будет достигать 25 градусов, ночью – 19.

В четверг, 16 июля, солнечно будет только утром, уже в обед погода изменится на облачную. Ветер около 10 м/с, температура – от 18 градусов утром до 25 днем.

Реклама

А пятница, 17 июля, будет самым теплым днем за неделю. В Одессе температура воздуха составит 27 градусов в обед, а ночью снизится до 21 градуса. Осадков также не прогнозируют, днем будет солнечно.

В тренде
ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков большие потери

Напомним, в конце июня в Одессе прошел ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц областного центра. На Ланжероновском спуске, по словам очевидцев, появился самый настоящий "водопад".

Кроме того, совсем недавно на Одесскую область обрушился ураган. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева. Серьезно пострадали два человека.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", что натворила непогода в западных областях Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса погода похолодание прогноз погоды

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)
Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)Одесса
Зеленский с Ермаком искупались в море в Одессе: видео
Зеленский с Ермаком искупались в море в Одессе: видеоОдесса
"Позор для страны": Зеленский осмотрел затонувший танкер и приказал убрать "махину"Политика
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять