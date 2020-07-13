Не для курорта: прогноз погоды в Одессе на неделю

На этой неделе жара немного отступит в курортной Одессе. В следующие пять дней температура будет не выше 27 градусов, тогда как недавно синоптики говорили об адской жаре 30-38 градусов. Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.
По информации сайта, в понедельник, 13 июля, максимальная температура будет 23 градуса, ночью снизится до 19. Вдень пройдет дождь, ожидаются порывы ветра до 17 м/с.
В следующие два дня, 14 и 15 июля, в Одессе будет сухо и с переменной облачностью, ветер также утихнет. Температура днем будет достигать 25 градусов, ночью – 19.
В четверг, 16 июля, солнечно будет только утром, уже в обед погода изменится на облачную. Ветер около 10 м/с, температура – от 18 градусов утром до 25 днем.
А пятница, 17 июля, будет самым теплым днем за неделю. В Одессе температура воздуха составит 27 градусов в обед, а ночью снизится до 21 градуса. Осадков также не прогнозируют, днем будет солнечно.
Напомним, в конце июня в Одессе прошел ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц областного центра. На Ланжероновском спуске, по словам очевидцев, появился самый настоящий "водопад".
Кроме того, совсем недавно на Одесскую область обрушился ураган. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева. Серьезно пострадали два человека.
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