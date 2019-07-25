Безопасный извоз: одесситам дали советы после инцидента в такси после нападения на пассажирку

Горожанам рекумендуют смотреть на рейтинги и выбирать фото поскромнее

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис.

Одесситы активно обсуждают недавнее происшествие в такси, когда двое мужчин – водитель со своим братом – набросились на пассажирку, изнасиловали и ограбили ее. Девушка вызвала машину поздно вечером посредством популярного мобильного приложения.

Пострадавшая написала заявление в полицию, и подозреваемых задержали в ту же ночь. Оказалось, что парни уже попадали в поле зрения копов, когда в мае совершили разбойное нападение. Тогда их отпустили под залог, а сейчас они находятся под стражей.

"По пострадавшей девушке назначили судебно-медицинскую экспертизу, по подозреваемым — судебно-цитологическую и судебно-иммунологическую. Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога", — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь областной прокуратуры Инна Верба.

Мобильное приложение, которым воспользовалась девушка, считается одним из самых бюджетных в городе, то есть дает возможность добраться в пункт назначения за минимальные деньги по сравнению с другими службами такси. Пассажиры регистрируются в приложении, оставляют заказ и указывают сумму, которую готовы заплатить за поездку.

Таксисты, которые также зарегистрированы в этой системе, видят запрос и, если их устраивает предложение, принимают вызов. К слову, водители, которые пользуются приложением, отмечают: многие девушки ставят на аватарки откровенные фото, тем самым провоцируя некоторых мужчин.

Таких приложений – множество. Отличают их лишь некоторые правила и ценовая политика. Судя по вакансиям, в отдельных сервисах в требованиях к кандидату нет ни слова о предоставлении справок о несудимости, заключений наркологов и психиатров.

Чаще водителей ищут со своим автомобилем, техническое состояние которого также мало кого интересует. Более того, в некоторых сервисах документы принимают в режиме онлайн.

"Регистрация происходит просто: фотографируешь документы на машину, техпаспорт, страховку и свои права", – рассказал одессит Денис Павленко, который время от времени подрабатывает в качестве извозчика.

Водитель не скрывает, что в таком случае есть риск, что человек пришлет чужие документы, а за какой-либо проступок или жалобу таксиста максимум могут заблокировать в приложении на определенный период.

Наш собеседник отмечает, что поездка в такси может оказаться плачевной не только для пассажира, но и для самого водителя.

"Мы так же не знаем, кто сейчас сядет к нам в машину на заднее сиденье. А случаев, когда нападают на водителей, немало", — добавил Павленко.

Директор одной из престижных одесских служб заказа такси Надежда отбирает кандидатов на должность водителей уже шесть лет. По ее словам, за это время она научилась буквально сканировать людей взглядом. При трудоустройстве обязательно требует ксерокопию паспорта, техпаспорта автомобиля и водительское удостоверение. Медицинская справка в перечень обязательных документов не входит.

"Если меня что-то смущает, я прошу справку от нарколога. Такую справку ни за какие деньги никто никогда не купит. А медицинскую справку можно взять за 200 гривен. Смысл мне ее просить, если я знаю, что он ее купил", — делится опытом Надежда, поясняя, если водитель повел себя неподобающе, ему сделают выговор и потребуют извинения.

Если ситуация будет повторяться, с шофером попрощаются. Компания также принимает водителей на работу со своим автомобилем, но старается выбирать машины бизнес-класса. Соответственно, на работу приходят устраиваться адекватные люди, уверяет Надежда.

"На хороших машинах, как правило, работают хорошие ребята. К слову о безопасности, у нас все машины охраняются, у каждого водителя есть "тревожная кнопка", – рассказала она.

Пассажиры разных служб такси говорят, что всегда смотрят на рейтинг водителя и отзывы.

"Если меня что-то не устраивает, лучше отменить заказ сразу", — говорит Инна Ищенко.

Кроме того, бывалые пассажиры советуют делать скрин номера машины и отправлять его близким. По возможности не стоит также скупиться на поездку: лучше обращаться в более элитные службы такси, где дорожат своим имиджем.

"Бывает, что по пути следования водитель просит кого-то подвезти. Но это может быть опасно, и лучше не соглашаться", — поделилась с нами Светлана Залецкая.

Поездка в такси может оказаться плачевной и для водителя: "Мы так же не знаем, кто сейчас сядет к нам в машину".

Напомним, недавно в Одессе полицейские за считанные часы задержали двух иностранцев, которые ограбили водителя.

Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, который ограбил 11-летнего мальчика. Злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон.

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